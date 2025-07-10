«Он был лучшим учеником»: мама Старовойта рассказала о детстве сына

Более сотни человек посетили прощание с экс-министром транспорта России и бывшим губернатором Курской области Романом Старовойтом в Москве. Среди присутствующих была и мать политика Лариса, которая решила рассказать про школьные годы сына, сообщает сайт MK.Ru .

По словам женщины, в школьные годы Старовойт был лучшим учеником в школе и никогда не доставлял беспокойства родителям. С ранних лет будущий политик успешно занимался биатлоном, не пил алкоголь, не курил и не употреблял наркотики.

«Он старался быть нормальным человеком. Мы всегда были на связи. В 6 утра я ему всегда отправляла СМС, а он мне в ответ — сердечко. Я счастлива, что у меня такой сын. Но я никогда не думала, что в финале моей жизни смогу увидеть то, что вижу сейчас», — рассказала Лариса Юрьевна.

Новости о гибели Романа Старовойта появились 7 июля. Основная версия смерти — самоубийство. За несколько часов до того, как Следственный комитет официально подтвердил гибель Старовойта, его уволили с должности министра транспорта России. СМИ писали, что на политика дали показания в рамках коррупционного дела.

Труп бывшего министра нашли у парковки в подмосковном Одинцово. У Старовойта, по данным журналистов, было огнестрельное ранение головы.