Двух туристов унесло течением в реку Катунь на Алтае

Двое туристов из Бийска — 44-летняя женщина и 57-летний мужчина — пропали на Алтае после того, как их унесло течением реки Катунь при попытке перейти ее вброд, сообщает «Царьград» .

Инцидент произошел на участке слияния рек Большой Яломан и Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай. По данным МЧС, туристы пытались перейти горную реку вброд, но не справились с сильным течением и были унесены водой.

На месте происшествия работают восемь спасателей и две единицы техники, включая плавсредство. Поиски пропавших продолжаются.

Участок, где произошел инцидент, популярен среди туристов и часто используется как стартовая точка для сплавов по Катуни. На реке встречаются пороги третьей и четвертой категорий сложности, а вдоль берегов расположены туристические базы.