Оставил себе лазейку: зачем Трамп поддержал новые антироссийские санкции
Фото - © Сайт президента России
Президент США Дональд Трамп поддержал резкий антироссийский законопроект ради лояльности радикального крыла Республиканской партии, но оставил себе лазейку, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.
«Дональду Трампу сейчас необходимо любой ценой добиться единства в рядах Республиканской партии, в том числе и в Конгрессе. Именно поэтому американский президент пошел на то, чтобы бросить своего рода „кость“ радикально настроенным русофобам из числа республиканцев. Речь идет о том самом законопроекте сенатора Линдси Грэма*. Напомню, в России он признан террористом и экстремистом», — сказал Сипров.
Он добавил, что документ предполагает введение тарифов в 500% на импортируемые товары из стран, которые, во-первых, не поддерживают Украину, а во-вторых, продолжают закупать у России энергоносители, включая уран.
«Единственная оговорка Трампа: он согласился с тем, что такой законопроект действительно нужен и его принятие целесообразно, но оставил за собой право приостанавливать действие закона, если он будет одобрен Конгрессом и подписан. Таким образом, Трамп оставляет себе широкое поле для маневра», — пояснил политолог.
Сипров указал на то, что Трамп повторит ту же тактику, которую уже применял после объявлений о повышении торговых тарифов в отношении множества стран.
*Признан в России террористом и экстремистом.