Оставил себе лазейку: зачем Трамп поддержал новые антироссийские санкции

«Дональду Трампу сейчас необходимо любой ценой добиться единства в рядах Республиканской партии, в том числе и в Конгрессе. Именно поэтому американский президент пошел на то, чтобы бросить своего рода „кость“ радикально настроенным русофобам из числа республиканцев. Речь идет о том самом законопроекте сенатора Линдси Грэма*. Напомню, в России он признан террористом и экстремистом», — сказал Сипров.

Он добавил, что документ предполагает введение тарифов в 500% на импортируемые товары из стран, которые, во-первых, не поддерживают Украину, а во-вторых, продолжают закупать у России энергоносители, включая уран.

«Единственная оговорка Трампа: он согласился с тем, что такой законопроект действительно нужен и его принятие целесообразно, но оставил за собой право приостанавливать действие закона, если он будет одобрен Конгрессом и подписан. Таким образом, Трамп оставляет себе широкое поле для маневра», — пояснил политолог.

Сипров указал на то, что Трамп повторит ту же тактику, которую уже применял после объявлений о повышении торговых тарифов в отношении множества стран.

*Признан в России террористом и экстремистом.