«Дело не в наградах»: почетный гражданин Петербурга отметил 101-й День рождения

Почетный гражданин Санкт-Петербурга Зиновий Меркин в свой 101-й День рождения рассказал о своей любви к родному городу и жизненных принципах, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Насчет званий и наград я скажу только одно: дело не в них, а в том, как ты живешь и как ты себя ведешь по отношению к другим людям», — сказал ветеран.

По его словам, он всегда делал все возможное, чтобы приносить пользу и считает, что ему это удалось.

Зиновий Меркин отправился на фронт во время Великой Отечественной войны еще подростком. Он сражался на Курской дуге и Северном Кавказе, участвовал в освобождении Украины и Польши, Румынии и Чехословакии. Получил четыре ранения и дошел до Германии, получил ордена Отечественной войны I степени и Красной Звезды. Звание почетного гражданина Санкт-Петербурга герой войны получил 27 мая этого года.