Центр подготовки школьников к олимпиадам открыли в Солнечногорске

Он находится в гимназии № 6. На его базе опытные наставники помогут школьникам укрепить знания для участия в олимпиадах и всероссийских конкурсах.

В «Мастерской успеха» талантливая молодежь расширит кругозор по 11 общеобразовательным предметам, включая русский, литературу, математику, историю, географию, химию, биологию и другие дисциплины. К работе центра уже подключились 16 опытных педагогов образовательных организаций округа и десятки воспитанников.

«Центр „Мастерская успеха“ создан, чтобы объединить талантливых школьников и опытных наставников для покорения олимпиадных высот. Это особая среда, где мечты превращаются в реальность, а амбиции встречаются с безграничными возможностями», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Обучение будет сочетать различные методики: от очных занятий до онлайн сопровождения. Это позволит подобрать удобный график для полноценного освоения программы.

«Наша задача — не только увеличить количество участников, победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, но и развивать их интеллектуальный потенциал. Мы объединяем педагогов нашего муниципалитета, которые будут работать с талантливыми ребятами, ведь за ними будущее России», — подчеркнула директор гимназии № 6 г. о. Солнечногорск Наталья Мадатова.

Стать частью олимпиадного сообщества Солнечногорска могут учащиеся 8 — 11 классов. Один из путей — обратиться к заместителю директора своей школы.