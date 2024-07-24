Центр Москвы на 4 дня превратят в «Арт-бульвар»

Жители столицы и туристы с 24 по 28 июня смогут поучаствовать в творческих мастер-классах на «Арт-бульваре» в рамках фестиваля «Лето в Москве», сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Территориально мероприятие будет проходить на Тверском бульваре. Поучаствовать в различных творческих активностях могут как взрослые, так и дети. Современные дизайнеры познакомят ребят со стрит-артом, расскажут о граффити и поделятся локациями, которые обязательно нужно посетить, находясь в Москве.

Ежедневно с 24 по 28 июля юные гости «Арт-бульвара» смогут посещать мастер-классы по росписи и украшению ракушками деревянных держателей для книг с изображением разных персонажей.

В будни с 15:00 и с 12:00 по выходным школьников научат создавать артбук в технике микс-медиа. Также в рамках «Арт-бульвара» пройдет серия мастер-классов, на которые нужно заранее зарегистрироваться. Сделать это можно в торговом зале № 18.