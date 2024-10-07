Цена размером с зарплату: в Москве угощают изысканным завтраком за 72 тыс рублей

В столичном ресторане «Белуга» за 72 тыс. рублей предлагают отведать изысканный завтрак из черной икры, солений и водки, сообщает РБК .

Крайне дорогая ресторанная позиция под названием «Завтрак Бурлака» включает в себя 1 кг осетровой икры, 1 л водки, картошку с укропом и маслом, маринованные белые грибы, малосольные огурцы, яйца с майонезом.

Также подадут различные консервы, кильку, расстегай и оладьи. Кроме того, предложат нарезной батон и черный хлеб.

Именно в этот ресторан с видом на Кремль дизайнер Гоша Рубчинский приглашал на свой юбилей рэпера Канье Уэста, когда тот гостил в столице.