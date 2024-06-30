SHOT: Гоша Рубчинский провел банкет в ресторане «Белуга» напротив Красной площади

Дизайнер Гоша Рубчинский устроил банкет в ресторане «Белуга» напротив столичной Красной площади в честь своего 40-летия. Именно на этот праздник приехал рэпер Канье Уэст, сообщает SHOT .

Рэпер приехал 29 июня, в день юбилея друга, и заселился в «Националь». После этого музыкант сразу отправился в ресторан. На юбилее Рубчиснского присутствовали родственники и его близкие друзья.

После мероприятия музыкант и дизайнер заехали в гости к маме Рубчинского. Он познакомил ее со своим бизнес-партнером и другом.

Ранее продюсер Яна Рудковская отметила, что рэпер Канье Уэст приехал в столицу и остановился в самом ее «сердце».