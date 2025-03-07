ЦБ назвал четыре региона России с высоким риском мошенничества с ОСАГО

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ЦБ: в Ингушетии, Дагестане, Чечне и Новосибирске высок риск афер с ОСАГО

Ингушетия, Дагестан, Чечня и Новосибирскую область являются регионами России с высокими рисками мошенничества с полисами обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО), сообщает пресс-служба регулятора.

По данным обзора ЦБ, с 1 января текущего года данные регионы находятся в «красной» зоне. Вблизи «красной» зоны расположены Ульяновская и Липецкая области, Хабаровский и Приморский края, а также Карачаево-Черкесская Республика.

«ЦБ РФ регулярно мониторит риски недобросовестных действий на рынке ОСАГО в субъектах РФ и федеральных округах», — говорится в материалах регулятора.

Ранее стало известно, что наличие полиса ОСАГО перестанут проверять при регистрации автомобиля, так как процедура перегружает сотрудников ГИБДД и не несет никакого смысла.