Бесполезная процедура: наличие ОСАГО не будут проверять при регистрации авто

Наличие ОСАГО при регистрации авто не будут проверять с 1 марта

Наличие полиса обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) перестанут проверять при регистрации автомобиля. Изменения вступают в силу уже с 1 марта, сообщает ТАСС .

Зампред комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, вице-председатель движения «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов назвал ОСАГО бесполезной процедурой. Он отметил, что полис можно приобрести и на один день.

«Если человек хочет просто зарегистрировать машину и дальше без полиса ездить, то ему никто не мешает на один день страховку сделать», — объяснил общественник.

Эта процедура перегружает сотрудников ГИБДД и не несет никакого смысла при регистрации автомобиля. Поэтому с 1 марта ОСАГО исключают из перечня обязательных документов при регистрации. Также водителям разрешили сразу снимать транспорт с учета в Госавтоинспекции, если договор купли-продажи оформлен через «Госуслуги».

О том, что еще изменится в России с 1 марта, рассказывается в материале РИАМО.