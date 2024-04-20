«Царьград»: сбывается пророчество Жириновского о мигрантах в России

Пророчество бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о мигрантах в России сбывается дословно. Убийство мотоциклиста гражданином Азербайджана в столичном районе Люблино стало одним из множества фактов, о которых предупреждал политик, сообщает «Царьград» .

По словам Жириновского, массовая миграция людей из Средней Азии и Закавказья может представлять большую угрозу для России. В РФ едут молодые, сильные и здоровые люди до 30 лет, «любимым делом которых является война».

«Они (мигранты — ред.) приехали оттуда, где сплошной Афганистан и Черкизон. У них всегда в кармане кинжал или стилет, или кастет, или пистолет, или наркотики. Они избивают наших граждан, насилуют, заражают», — заявлял Жириновский.

Лидер ЛДПР неоднократно предлагал ограничить въезд в РФ мигрантов. Это, по его словам, необходимо для сохранения рабочих мест россиянам.

Конфликт между мотоциклистом 24-летним Кириллом и 21-летним азербайджанцем Шахином Аббасовым возник 17 апреля из-за парковки возле подъезда в Москве. Во время драки Аббасов достал нож и ударил им оппонента, а затем скрылся и вместе с братом бросился в бега. В результате ранения пострадавший скончался.

Аббасова и двоих предполагаемых соучастников преступления задержали в Ростовской области. Предполагаемому убийце грозит до 20 лет тюремного заключения. Расследованием убийства байкера будет заниматься центральный аппарат СК.