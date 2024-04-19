Расследованием убийства байкера в Москве будет заниматься центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело об убийстве байкера в столичном районе Люблино, сообщает пресс-служба СКР.

Ранее в Ростовской области удалось задержать предполагаемого убийцу молодого человека — 21-летнего Шахина Аббасова. Вместе с ним были задержаны двое соучастников преступления. Их уже везут в Москву.

Также будет решен вопрос о мере пресечения для ранее задержанных в столице родственников Аббасова и его знакомого.

Следователи установят роль каждого из соучастников преступления, а также источники происхождения крупной суммы денег, изъятых при обыске в квартире подозреваемого. Там было найдено более 44 млн рублей и 300 тыс. долларов.

Подозреваемый припарковал свой автомобиль на тротуаре прямо у подъезда дома на Краснодарской улице. Молодой человек сделал ему замечание, возник конфликт, во время которого злоумышленник пырнул ножом оппонента.

24-летний байкер был госпитализирован, но в больнице скончался от полученных ранений.