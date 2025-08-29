Царь-гриб: россияне нашли невиданных размеров белый в лесу под Тверью

В Тверской области местные жители нашли в лесу гигантский белый гриб весом 1,5 килограмма, сообщает группа «Анонимное Бологое» в соцсети «ВКонтакте».

Грибной сезон продолжает радовать жителей региона впечатляющими находками. Сначала один из них поделился в фотографией белого гриба весом 1,1 кг, однако вскоре рекорд был побит. В соцсетях появилось фото боровика, который оказался еще крупнее — его вес составил 1,5 кг.

Местные любители «тихой охоты» подчеркивают, что текущий сезон особенно благоприятен для сбора крупных грибов.

Ранее грибы проломили асфальт в центре Улан-Удэ. Местная администрация пообещала отремонтировать покрытие после получения финансирования.