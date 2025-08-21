Кажется, началось: грибы проломили асфальт в центре Улан-Удэ

Местные жители обнаружили «поляну» на тротуаре возле дома № 21 по улице Шмидта. На опубликованных кадрах видно, как на тротуаре выросли шампиньоны, которые проломили свежеуложенный асфальт.

«Обращений не было. Это первый случай за последние, наверное, 20 лет. Потому что сколько сотрудники работают — с таким не встречались. Говорят, что такого не было», — заявили в пресс-службе комитета по строительству администрации Улан-Удэ.

В администрации добавили, что горожане уже собрали грибы, так как примерно в это же время мэр города объявил о начале грибного сезона. Поврежденная дорога будет отремонтирована.