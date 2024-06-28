Трогательное видео: под Петербургом лосенку помогли воссоединиться с мамой

Самка лося с лосенком случайно оказались в опасной ситуации на придорожной полосе трассы «Скандинавия» в Ленинградской области. Местные жители и сотрудники регионального комитета по охране животного мира помогли детенышу перелезть через забор и воссоединиться с родительницей. Видео с места событий публикует газета «Петербургский дневник» .

Накануне, 28 июня, животные преодолели забор, огораживающий трассу от леса, а, возвращаясь, лосенок не смог преодолеть второе ограждение с противоположной стороны дороги. Люди разобрали забор, малыш смог вернуться к маме в лес.

«Благодаря слаженной работе неравнодушных граждан, охотпользователей Выборгского района и сотрудников комитета забор был расшит, лосенок препровожден к матушке в родные леса», — сообщили в правительстве Ленобласти.

Ранее в Минэкологии Подмосковья предупреждало жителей о возможном появлении лосей и других диких зверей у водоемов и дорог. При встрече с животными людям рекомендуют не паниковать, но и не подходить к ним близко. Важно не провоцировать зверя на агрессию, подчеркивали в ведомстве.