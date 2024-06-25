Минэкологии Подмосковья призывает жителей быть осторожными вблизи водоемов

Специалисты Минэкологии Подмосковья предупреждают, что жара в регионе может стать причиной появления диких животных у водоемов в местах отдыха граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

«Зачастую звери охлаждаются в лесных водоемах или болотах, куда редко заходит человек, однако исключать встречи с ними на общественных и даже городских пляжах летом нельзя. Такие животные, как лоси не особо пугливы и могут выходить к людям. За текущий месяц сохатые несколько отмечались в городах региона и столице за плавательными процедурами» — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В ведомстве отметили, что при встрече с дикими животными рекомендуют жителям региона не паниковать и держаться от них на безопасном расстоянии. Важно не спровоцировать зверя на агрессию, а для этого необходимо вести себя тихо, медленным шагом (пятясь назад), смотря на животное, отойти от него на безопасную дистанцию.

«Дикие животные никогда не нападают без причины. Только если напугать зверя, можно спровоцировать его на агрессию. В городской среде, где много излишних звуков, лоси, олени и кабаны могут испытывать панику и представлять угрозу для граждан. В таком случае необходимо обратиться в дежурную службу по телефону: 112», — добавил Фирсов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.