Трогательная сцена: в Анапе спасенный лебедь обнял волонтера

Трогательные кадры появились в Сети. Спасенный в Анапе лебедь обнимает волонтера на ферме «Аристей». Женщина не смогла сдержать слез, сообщает «112» .

На ферме отмывают и реабилитируют птиц, которые пострадали от разлива мазута в Керченском проливе. Волонтер Лариса получила благодарность от лебедя, который будто бы обнял женщину в знак признательности за ее труд.

Кадры опубликовали в Сети. Лебедь сидит в коробке, а женщина гладит его по длинной шее. Птица спокойна, а растроганная Лариса целует своего подопечного.

На Черноморском побережье продолжается ликвидация последствий разлива мазута. Работы ведутся в Краснодарском крае, Анапе, Темрюкском районе и Крыму.

Разлив произошел в декабре после затопления двух танкеров с мазутом, что привело к экологическому кризису. Загрязнение воды и почвы вызывает массовую гибель птиц и других животных. Для устранения последствий мобилизованы тысячи добровольцев.