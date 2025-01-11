Ликвидация последствий разлива мазута на Черноморском побережье. Видео
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На Черноморском побережье продолжается ликвидация последствий разлива мазута, сообщает МЧС России. Работы ведутся в Краснодарском крае, Анапе, Темрюкском районе и Крыму, сообщает пресс-служба ведомства.
Разлив произошел в декабре после затопления двух танкеров с мазутом, что привело к экологическому кризису. Загрязнение воды и почвы вызывает массовую гибель птиц и других животных. Для устранения последствий мобилизованы тысячи добровольцев.