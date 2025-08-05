«Трогал там»: севший за педофилию 87-летний заслуженный тренер вышел с зоны

87-летний заслуженный тренер Николай Ражев отсидел два года в колонии строгого режима по обвинению в педофилии и вышел на свободу в Екатеринбурге. Мужчина считает, что девочки его оговорили, сообщает E1.RU .

Ражева задержали после того, как на него дала показания одиннадцатилетняя воспитанница. Девочка заявила, что пожилой мужчина посадил ее на колени в классе и трогал в интимных местах.

Сам тренер после задержания отрицал слова девочки. По его словам, воспитанница просто обиделась на него за то, что он не пустил ее на тренировку по настольному теннису, и оклеветала его.

Защита мужчины настаивала на его невиновности. Адвокат утверждал, что обвинение ничем не подтверждалось, ведь никто из очевидцев не смог подтвердить слова девочки, хотя в класс заходило много людей.

Однако суд приговорил тренера к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Пенсионер отсидел полный срок и вышел на свободу 5 августа 2025 года. Источники утверждают, что сейчас с Ражевым «все нормально».

Ранее ы Петербурге был вынесен приговор педофилу, который заманивал детей в гараж и склонял их к сексу.