Трое немцев на снегоступах сходили из Финляндии в Россию и обратно

сегодня в 21:10

В Финляндии пограничники задержали троих граждан Германии, которые «из любопытства» незаконно пересекли границу с Россией на снегоступах, сообщает финский телерадиовещатель Yle.

«Трое немецких туристов подозреваются в незаконном пересечении государственной границы между Финляндией и Россией в среду», — говорится в сообщении.

Пограничный патруль задержал туристов вблизи финско-российской границы. Немцы признались, что пересекли границу из любопытства. Пограничная охрана Кайнуу передала российской стороне информацию об инциденте.

Кроме того, в четверг пограничники задержали гражданина Финляндии, который также предпринял попытку пересечь границу с РФ.

Ранее экс-глава МИД Финляндии объяснил, почему надо открыть границу с Россией. Также дипломат выразил недоумение в связи с заявлениями финских политиков о якобы исходящей от России угрозе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.