Нормальным сроком для активного поиска работы в 2026 году можно считать период до трех месяцев, а отсутствие предложений не стоит связывать с профессиональной несостоятельностью — затянувшийся поиск чаще говорит о необходимости пересмотреть стратегию, сообщила РИАМО персональный PR-менеджер и основатель бутикового PR-агентства «ЗНАТЬ» Александра Авдеева.

Почему поиск затягивается в 2026 году

Эксперт выделила несколько факторов, из-за которых длительный поиск работы может затянуться. Среди них — высокая конкуренция, несоответствие зарплатных ожиданий соискателя предложениям работодателей, экономическая ситуация в России и мире. Дополнительное влияние оказывает оптимизация команд после внедрения нейросетей и других инструментов искусственного интеллекта.

«Отдельные навыки и профессии, которые еще недавно были востребованы, сегодня могут терять актуальность. Например, изменения в работе социальных сетей уже повлияли на востребованность части специалистов, которые строили карьеру вокруг конкретных платформ», — отметила Авдеева.

Кроме того, непростая ситуация складывается у малого и среднего бизнеса. Компании пересматривают нагрузку на сотрудников, оптимизируют команды и сокращают расходы. В результате на рынке труда формируется более высокая конкуренция за вакансии.

Три месяца — норма, но это время нужно использовать с умом

По мнению эксперта, нормальным сроком для активного поиска работы можно считать период до трех месяцев. Это время стоит использовать не только для отправки резюме, но и для корректировки всей стратегии.

«Можно протестировать разные каналы поиска — HeadHunter, Avito, Telegram-каналы, биржи фриланса, — пройти несколько собеседований и пообщаться с представителями рынка, чтобы понять, какие навыки сейчас действительно востребованы. Параллельно можно пройти дополнительное обучение или повысить квалификацию, если это увеличит вашу ценность как специалиста», — посоветовала Авдеева.

При этом она не рекомендует ждать только подходящей вакансии. Если поиск затягивается, можно обратиться к ближнему кругу и узнать, нужна ли кому-то временная помощь или подработка. На этом этапе важно получить хотя бы небольшой источник дохода и сохранить рабочую активность. Это также может стать хорошим способом расширить круг профессиональных контактов.

Собственное дело — не спасение от безработицы

Еще один вариант — постепенно попробовать себя в самостоятельной работе. Если уже есть опыт, портфолио и кейсы, можно найти несколько клиентов и предложить им конкретный результат. При этом эксперт не советует обесценивать предыдущий профессиональный опыт, даже если вы решили полностью сменить направление. Переход в новую нишу лучше осуществлять постепенно: использовать уже имеющиеся компетенции как основу и параллельно наращивать новые.

«Сегодня особенно важна профессиональная гибкость. Рынок труда меняется достаточно быстро, поэтому стратегия, которая работала несколько лет назад, может перестать приносить результат. Если человек несколько месяцев отправляет резюме и получает отказы, проблема не обязательно в нем самом — возможно, необходимо изменить инструменты поиска, позиционирование или набор актуальных навыков», — подчеркнула Авдеева.

При этом в 2026 году она бы с осторожностью относилась к резкому переходу из найма в предпринимательство только потому, что не получается найти работу. Собственный бизнес требует готовности брать на себя риски и ответственность не только за себя, но и за команду, а в условиях изменений и роста издержек эта нагрузка становится особенно высокой.

«Поэтому, если есть возможность, безопаснее сначала сохранить источник стабильного дохода, а предпринимательские проекты тестировать постепенно», — резюмировала эксперт.

Главное, по ее словам, — не воспринимать период поиска работы как доказательство того, что профессионально человек ничего не стоит. Это скорее повод пересмотреть стратегию: понять, что уже есть, какие компетенции сейчас востребованы и что именно необходимо изменить, чтобы снова стать конкурентоспособным специалистом.

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