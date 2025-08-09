«Три дня не выходим из отеля»: Анфиса Чехова отдыхает с возлюбленным на Алтае

Известная телеведущая и актриса Анфиса Чехова вместе со своим возлюбленным Александром Злотопольским отравилась в отпуск на Алтай, где уже с первого дня поразилась красотами края, сообщает «СтарХит» .

«Я впервые на Алтае. Много слышала — и всегда восторженные отзывы. Рассказывают, что здесь сама природа говорит с тобой и места настолько одухотворенные, что возвращаешься домой другим человеком. Буду наблюдать, дышать, чувствовать», — поделилась впечатлениями актриса.

Чехова и ее спутник решили остановиться в роскошном отеле, который им порекомендовали друзья. К их услугам были предоставлены все удобства: ресторан, бассейн, сауна и даже отдельный домик. По словам телеведущей, пара третий день практически не выходит из отеля, так как Алтай для них — «место любви».

Звезда экрана добавила, что также они ходят в СПА и на массажи, а также вечерами сидят у камина и на веранде, смотря на звезды.

