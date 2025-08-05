Юлия Снигирь снялась в кружевном белье в чувственном образе
Фото - © Соцсети Юлии Снигирь
Российская актриса, телеведущая и модель Юлия Снигирь опубликовала в личном блоге эффектные снимки. Поклонники сравнили 42-летнюю звезду сериала «Великая» с Белоснежкой.
Актриса предстала перед камерой в нижнем белье из хлопка с рюшами: лиф на широких бретелях и панталоны с атласными бантами. Сверху Юлия накинула синий шелковый халат, украшенный алыми цветами. Она показала свою изящную талию, длинные ноги и женственные формы.
Волосы модель уложила крупными локонами в «голливудском» стиле. Кроме того, Юлия сделала яркий макияж с акцентом на матовую пудру, оттенившую фарфоровую кожу актрисы.
Артистка позировала на открытой террасе и в саду. Она задумчиво смотрела в небо, а после этого расположилась на траве с книгой и красным яблоком.
«Внезапно. Тут могли быть стихи Бродского или Фета, но зачем», — подписала пост Снигирь.
Поклонники отметили изящность и природную красоту актрисы, которая, по их мнению, очень похожа на Белоснежку.
Ранее экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская продемонстрировала свою новую татуировку, которая теперь украшает ее спину.
Фото - © Соцсети Юлии Снигирь
Фото - © Соцсети Юлии Снигирь
Фото - © Соцсети Юлии Снигирь