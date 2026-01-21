Тревожный звоночек: что делать, если объятия не уменьшают стресс

Психолог Гладких: если объятия не помогают при тревоге, обратитесь к специалисту

Универсального числа объятий в день, которое гарантировало бы психологическое благополучие, не существует, сообщила РИАМО кризисный и семейный психолог, специалист по психосоматике и зависимому поведению Лилия Гладких.

«Я не встречала никаких научных исследований, которые давали бы конкретную универсальную цифру. Это индивидуальная история. Количество рецепторов, восприимчивость к гормонам, личная биология — у всех разная. Поэтому лучший способ — найти свою норму эмпирически, тестовым путем», — отметила Гладких.

Если проснулись с чувством, что мир серый и ничего не радует, то попробуйте в этот день обнять близких, почувствовать связь и принадлежность.

«Понаблюдайте, после какого количества и качества контакта ваше состояние меняется. Для кого-то это 2-3 объятия, для кого-то — 8 или 15», — рассказала специалист.

По оценке Гладких, идти в терапию нужно тогда, когда объятия и контакты не помогают.

«Если, сколько бы вы ни обнимались и ни чувствовали близость, ваше состояние остается на нуле, тревожным или подавленным — это сигнал, что причина глубже, и с ней стоит разобраться со специалистом», — резюмировала психолог.

21 января отмечается необычный праздник — Международный день объятий. Он возник в США в 1986 году, но вскоре распространился по всей планете. По традиции в этот день можно заключить в объятия даже незнакомого человека.

