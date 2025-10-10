Тревога как норма: почему успешные люди живут в постоянном напряжении

Практический психолог, создатель центра психологии «Время жить» Наталия Айринг в беседе с РИАМО рассказала, почему тревога и хроническая усталость стали новой нормой, а также какие шаги можно предпринять, чтобы вернуть душевное равновесие.

«С самого детства успешные люди часто усваивают простую, но в корне неправильную установку: „Чтобы быть любимым, нужно быть лучшим“. Это становится мощным двигателем для достижения целей, но при этом часто превращается в скрытый источник постоянного стресса», — объясняет Айринг.

По ее словам, за внешним проявлением амбициозности скрывается глубинный страх: «Если я не справлюсь, меня не примут, обесценят». Со временем это ощущение превращается в навязчивую тревогу, которая сопровождает каждого успешного человека.

Достижения, ответственность и контроль — три неотъемлемые составляющие жизни многих предпринимателей. Однако, как бы парадоксально это ни звучало, стремление все просчитать и удержать под контролем, напротив, порождает тревогу. Речь не о простом управлении, а о глубоком внутреннем страхе, что все может выйти из-под контроля. Особенно остро это ощущается у руководителей, для которых стабильность команды, клиентов и партнеров — личная ответственность. Однако это лишь иллюзия контроля, за которую психика платит невидимым, но очень болезненным напряжением.

Тревога часто становится неотъемлемой частью амбиций, так как сегодня в обществе распространена культура сравнений. Соцсети пропагандируют идею, что успех измеряется количеством достижений, скорости и внешних показателей. Стремясь быть лучшими, люди живут в состоянии постоянной гонки, убеждая себя, что если не добьются успеха, то окажутся никем.

Важно понимать, что амбиции из недостатка — когда человек стремится доказать свою ценность через успех — подпитывают тревогу. Даже достигнув цели, мы не получаем удовлетворения. Сразу появляется новая планка, новый ориентир. И так по кругу.

Как выйти из «режима тревоги»

Психолог отметила, что для выхода из «режима тревоги» важно прислушаться к себе и осознать сигналы тела, попробовать расслабляющую дыхательную технику, в течение дня устраивать себе короткие перерывы для расслабления, выйти из режима многозадачности, не стремиться к идеалу, делать утренние или вечерние растяжки.

Кроме того, следует отказаться от телефона за завтраком и на прогулках, а также наладить контакт с природой. Эти простые практики помогают вернуть ощущение безопасности и баланса в мире, где часто забывают о самом важном: о своем внутреннем состоянии, заключила Айринг.

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Задача этого дня — повысить информирование о проблемах психического здоровья и приложить усилия для его укрепления по всему миру.