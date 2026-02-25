Треть петербуржцев готовится к экзаменам с репетиторами

30% петербуржцев планируют или уже готовятся к экзаменам с репетиторами

Около 30% жителей Петербурга уже занимаются или планируют заниматься с репетиторами для сдачи экзаменов. Чаще всего выбирают иностранные языки и математику, сообщает «Бриф24» .

Исследование «Авито Услуг» и «Авито Рекламы» показало, что февраль становится пиком подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. К этому времени 30% учащихся уже начали или собираются начать занятия с преподавателем.

Главной мотивацией респонденты назвали успешную сдачу экзаменов — так ответили 35% опрошенных. Еще 30% стремятся углубить знания по предмету, 26% хотят повысить общую успеваемость.

Самыми востребованными остаются иностранные языки — их выбирают 53% учеников. Математику изучают 43% респондентов, физику и химию — 22%. Каждый пятый занимается русским языком, программированием и IT. На гуманитарные дисциплины приходится 12%.

При выборе преподавателя 44% ориентируются на личный опыт и рекомендации знакомых. Еще 35% прислушиваются к советам учителей и родителей других учеников. Рекламу как источник информации указали 17% опрошенных, при этом 37% уже нашли специалиста.

Чаще всего занятия проходят очно — так занимаются 45% учеников. Онлайн-формат индивидуальных встреч выбирают 35%, групповые занятия — 14%. В 6% случаев репетитор проверяет и разбирает выполненные задания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.