Треш-стримы запретят в России

сегодня в 17:22

В России запретят треш-стримы, соответствующий закон приняла Госдума во II и III чтениях, сообщает РИА Новости .

Согласное законопроекту, под треш-стримом подразумевается публичная информация, порочащая и оскорбляющая человека, выражающая неуважение к обществу и содержащая противоправные признаки. Она распространяется из хулиганских побуждений.

К треш-стриму относят информацию, распространение которой ограничено актами президента РФ.

Запрет доступа к таким материалам будет инициировать генеральный прокурор РФ или его заместители, направляя обращение в Роскомнадзор.

В законопроекте также указывается на недопущение передачи информации из государственных информационных систем в иные информационные системы.

Наказание за треш-стримы будет предусмотрено в УК РФ.

Ранее в Госдуме одобрили поправку, согласно которой Роскомнадзор получит право управлять сетями связи по требованию генпрокурора. Требование может быть выдвинуто в случае неоднократного распространения запрещенной информации в Сети.