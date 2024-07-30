Треш-стримы запретят в России
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В России запретят треш-стримы, соответствующий закон приняла Госдума во II и III чтениях, сообщает РИА Новости.
Согласное законопроекту, под треш-стримом подразумевается публичная информация, порочащая и оскорбляющая человека, выражающая неуважение к обществу и содержащая противоправные признаки. Она распространяется из хулиганских побуждений.
К треш-стриму относят информацию, распространение которой ограничено актами президента РФ.
Запрет доступа к таким материалам будет инициировать генеральный прокурор РФ или его заместители, направляя обращение в Роскомнадзор.
В законопроекте также указывается на недопущение передачи информации из государственных информационных систем в иные информационные системы.
Наказание за треш-стримы будет предусмотрено в УК РФ.
Ранее в Госдуме одобрили поправку, согласно которой Роскомнадзор получит право управлять сетями связи по требованию генпрокурора. Требование может быть выдвинуто в случае неоднократного распространения запрещенной информации в Сети.