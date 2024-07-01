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Тренера молодежной сборной по вольной борьбе подозревают в содействии терроризму

Сотрудниками СК был задержан тренер молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзода, он подозревается в оказании содействия террористической деятельности, сообщает ТАСС .

Ходатайство об аресте Алишери Исматзоды поступило в Щербинский районный суд Москвы. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность).

Следствие просит суд избрать тренеру меру пресечения в виде содержания под стражей.

Исматзода родился в Душанбе, в 2015 году окончил Российский государственный университет физкультуры спорта и туризма. Сейчас он исполняет обязанности тренера мужской молодежной сборной России.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью. Его слова поддержал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что это касается тех людей, кто прямо или косвенно пособничал нападавшим.