Кремль оценил высказывание Кадырова о необходимости наказывать семьи террористов

Рамзан Кадыров предложил принимать жестокие меры в отношении семей террористов, в том числе за покушение на представителей власти. В Кремле согласились с этим мнением, сообщает РБК .

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести и наказании для семей боевиков. Он отметил, что борьба с террористами должна быть непримиримой и жестокой.

Речь идет о тех, кто пособничает терроризму и прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность.

Ранее Кадыров в ходе совещания с руководством силовых ведомств обсудил наказания для семей террористов. Он отметил наличие кровной мести за посягательство на жизнь другого человека. При этом глава Чечни отметил, что не примет ответы от родственников террористов о том, что они не знали о подготовке нападения.

Кадыров заявил, что наказание могут отменить, если отец семейства, к примеру, не принимал участие в воспитании детей. В таком случае власти должны быть проинформированы об этом.

Кадыров предупредил и о принятии мер в отношении лиц, посягнувших на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Он пообещал наказывать не только самих преступников, но и тех, кто косвенно помогал им в этом.

23 июня в Махачкале и Дербенте произошел теракт. Боевики напали на православные церкви, синагогу и полицейских. В результате погиб 21 человек.