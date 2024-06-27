Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан, так как посягательства на жизни людей недопустимы, сообщает «Царьград».
Он уточнил, что, власти Чечни сейчас видят «шайтанов», засевших на европейской территории, и если сегодня есть подозрения на терроризм, то нужно наказывать весь род злоумышленников.
Как считает Кадыров, ответы родственников террористов о том, что они не знали о подготовке нападения, не принимаются.
«Если проживающему в Чечне отцу нет дела до его детей, или если он с ними не справляется, то нужно сообщить об этом властям», — сказал глава региона.
По его словам, тогда род нападавшего не понесет ответственности за его действия.
Террористы начали атаку 23 июня в 18:00, сначала они подожгли синагогу, где оставили послания на входных дверях, затем поехали к православной церкви, в которой прихожане собрались на Троицу. По пути к храму полицейские стали преследовать террористов, началась перестрелка. В это же время сообщники фанатиков открыли огонь у храма. В результате теракта погибло свыше 20 человек.