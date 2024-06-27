Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан, так как посягательства на жизни людей недопустимы, сообщает «Царьград» .

Он уточнил, что, власти Чечни сейчас видят «шайтанов», засевших на европейской территории, и если сегодня есть подозрения на терроризм, то нужно наказывать весь род злоумышленников.

Как считает Кадыров, ответы родственников террористов о том, что они не знали о подготовке нападения, не принимаются.

«Если проживающему в Чечне отцу нет дела до его детей, или если он с ними не справляется, то нужно сообщить об этом властям», — сказал глава региона.

По его словам, тогда род нападавшего не понесет ответственности за его действия.

Террористы начали атаку 23 июня в 18:00, сначала они подожгли синагогу, где оставили послания на входных дверях, затем поехали к православной церкви, в которой прихожане собрались на Троицу. По пути к храму полицейские стали преследовать террористов, началась перестрелка. В это же время сообщники фанатиков открыли огонь у храма. В результате теракта погибло свыше 20 человек.