Тренер назвал резкие ограничения причиной срыва диеты

По словам Перева, попытки сразу изменить рацион, уменьшить порции и чаще тренироваться оказываются слишком жесткими. Такой подход временно подавляет старые привычки, но не формирует новые. Требование идеально соблюдать режим лишь усложняет переход.

Если человек почти не ест днем, вечером организм начинает компенсировать нехватку энергии. После работы тревога снижается, и это может обернуться плотным поздним ужином, сладким и перекусами перед сном. Поэтому система питания должна учитывать реальный распорядок дня, а не строиться только на ограничениях.

«Работа с питанием должна строиться не вокруг постоянных запретов, а на постепенной замене привычек. Человеку важно научиться регулярно есть, заранее планировать основные приемы пищи, не доводить себя до сильного голода и понимать, какие эмоции он привык компенсировать едой. Тренировки и питание должны дополнять друг друга. Если человек активно занимается, но продолжает пропускать еду в течение дня и переедать вечером, результат будет нестабильным. При этом изменения не должны превращаться в постоянную борьбу с собой», — заключил Перев.

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