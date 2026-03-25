Трехцветный затылок и проплешины: чем грозит домашнее окрашивание

Единственный плюс бытового красителя для волос — низкая цена. Главный минус — агрессивный состав. Производитель кладет в коробку универсальный окислитель 6%, 9% или 12%, чтобы гарантированно пробить любую базу. Для тонких волос это химический удар, который выжигает пигмент и разрушает дисульфидные связи, сообщила РИАМО колорист и мастер по реструктуризации волос Аля Светлая.

«Нужно не забывать, что волосы у каждого индивидуальны — различия есть в структуре и в степени повреждения волос. Это влияет на многие факторы — как минимум на подбор оксида и время выдержки краски на волосах. Если хотя бы на 2 минуты пересидеть с бытовой краской из магазина, особенно осветляющей, при условии, что у вас, например, четвертая степень повреждения волос, вы уже рискуете обрести проплешины из-за того, что волосы у вас просто-напросто отвалятся, или постепенно смоются в раковину вместе с шампунем в течение месяца», — объяснила Светлая.

Трехцветная голова

Она добавила, что самостоятельно без катастрофических последствий можно покраситься только в глухой черный цвет. Любые попытки сделать осветление или выйти в холодный русый дома — это гарантированно сожженная структура.

«Физически невозможно равномерно нанести состав на затылок и не учитывать тепло кожи головы. В итоге получается классическое трехцветное полотно: горящие рыжие корни, пятнистая середина и провалившийся грязный цвет на пористых концах. И даже если в интернете кто-то говорит, что это легко, и у них волосы в порядке — помните об индивидуальности сочетания структуры и степени повреждения волос. Не бывает универсальных решений для всех волос», — добавила колорист.

По ее словам, если человек вынужден краситься дома, то следует категорически избегать готовых коробок с бытовыми красителями. Лучше покупать в профессиональных магазинах тюбик красителя и отдельно оксид не выше 3%. А еще лучше все же попросить кого-нибудь помочь или проконтролировать, что творится на затылке, чтобы избежать пятен и разноцветного окрашивания.

Важность ухода после окрашивания

«Также важен сам уход после процедуры. Понимаю, что в салонах вы видите много красивых баночек, но нужно не забывать, что это профессиональный уход. И самостоятельно им тоже нужно пользоваться аккуратно. Потому что, например, на моем опыте, очень многим нравится шампунь глубокой очистки — он хорошо промывает и длину, и корни, отлично раскрывая все чешуйки волос. Но если им пользоваться даже раз в неделю — от цвета может ничего не остаться, так как он отлично вымывает не только жир с волос, но и пигмент. То же самое и с профессиональными масками и кондиционерами — можно легко получить перепит — волосы буквально будут похожи на сопли», — предупредила Светлая.

Для ухода после процедуры колорист рекомендовала обязательно использовать шампуни с кислым pH и липидные восстанавливающие комплексы, которые остановят разрушительную щелочную реакцию внутри волоса и плотно закроют поврежденную кутикулу.

Важно понимать, что профессиональный уход бывает не только салонным. Есть линейки для домашнего ухода. И, опять же, подбор зависит от индивидуальных особенностей волос. И самостоятельно подобрать уход с первого раза почти невозможно — вопрос может встать в копеечку.

Как не сжечь волосы полностью

Ранее российский шоумен Гоген Солнцев опубликовал в соцсетях видео из салона красоты, где ему при обесцвечивании сожгли волосы и нанесли химическую травму коже головы. По словам Али Светлой, мастер допустил ошибку технологии нанесения краски и подбора оксида.

«В видео с объяснением ситуации, которое позднее опубликовала парикмахер, было сказано, что она после тест-пряди нанесла Гогену Солнцеву состав на длину волос и отпустила шоумена на 15 минут. Что при обесцвечивании является грубейшей ошибкой — в первую очередь состав всегда наносят на корни. И если время выдержки всего 15 минут — 100% был выбран агрессивный оксид. Мастер, который является не начинающим, сразу понимает, что блонд — это априори не меньше третьей степени повреждения волос. Идеальным решением был бы выбор оксида 3% и выдержка примерно 30-40 минут, но наносить сперва нужно на корни, и уже потом на поврежденную прошлыми осветлениями длину. Тогда бы и речи не шло про выпадение волос», — объяснила ситуацию, произошедшую с шоуменом, специалист.

Она отметила, что никто не застрахован от непрофессионалов. И, в любом случае, лучше самостоятельно изучить тему окрашивания, и следить за тем, что делают в салоне.

«Вам должно быть интересно, особенно, что чем делается и в какой последовательности. Профессионал ответит на вопросы, даже не задумываясь о том, что вы подставляете его экспертность под сомнение. А начинающий мастер может реагировать нервно, будто на экзамене. Но, в любом случае, лучше проверять отзывы на мастера до встречи с ним. А вопросы должны быть лишь подстраховкой при первой встрече», — заключила колорист.

