«Ты че, б****, сделала, с***»: у Гогена Солнцева отвалились волосы в салоне

Российский эпатажный шоумен, звезда шоу «Дом-2» Илья Солнцев, более известный как Гоген Солнцев, опубликовал в одной из соцсетей видео из салона красоты, где ему при обесцвечивании прически сожгли волосы. На кадрах мужчина ругался матом и показывал, с какой легкостью от головы отделялись волосы локонами.

«Так, посмотрите, че мне сделала мастер! У меня просто сожглись все волосы! Вы че сделали? Вы че сделали? У меня, б****, все волосы сожглись! Вы, б****, в своем уме? Ты дура, что ли? Че ты, б****, сделала мне с волосами?» — истерично кричал Гоген на мастера.

Женщина пыталась возразить шоумену, но тот так сильно кричал, что у нее не получалось вставить и слова.

В какой-то момент на крики Солнцева пришла другая сотрудница салона красоты и шоумен начал уже обращаться к ней. В истеричной манере и с нецензурной бранью он продолжал ругаться и показывал отпавшую от головы обесцвеченную прядь волос.

Когда именно произошел инцидент, не уточняется. Видео Солнцев опубликовал 12 марта, а в комментарии написал: «Адвокат разрешил только сейчас обнародовать видео в силу многочисленных домыслов, инсинуаций и откровенной лжи вокруг этой жуткой ситуации». Чем закончилась история, также неизвестно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.