Трехмесячного соболя лечат в Нижнем Новгороде

Сотрудники ветеринарной клиники в Нижнем Новгороде приняли на лечение трехмесячного соболя. Подробнее об этом рассказали в региональном Госветуправлении, сообщает pravda-nn.ru .

Специалист госветклиники Канавинского района провел профилактический осмотр животного.

После этого необычного зверя обработали от паразитов, а также сделали ему прививку от бешенства и других инфекций.

Ранее стало известно, что нижегородские врачи борются за жизнь бездомного щенка с болезнью «хрупких костей». Волонтеры нашли малыша в безлюдном месте и отнесли в клинику. Сейчас питомец получает необходимое лечение. Волонтеры уже дали имя найденышу — Лето.