Побежал к людям: в Нижнем Новгороде спасают щенка с болезнью «хрупких костей»

В Нижнем Новгороде волонтеры нашли и пытаются спасти бездомного щенка с болезнью «хрупких костей», сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на публикацию благотворительной организации в соцсетях.

Пушистика обнаружили в безлюдном месте, рядом не было ни населенных пунктов, ни магазинов. Малыш сам вышел к людям.

«Волочит за собой ноги, но все равно бежит к людям… На задние лапы совсем не встает, они очень слабые», — рассказали волонтеры.

На приеме у ветеринара выяснилось, что травма ног щенка связана с серьезным заболеванием: гиперпаратиреозом, или болезнью «хрупких костей». Также найденыш страдает он парвовирусного энтерита, блох и глистов. Все эти недуги связаны с отсутствием нормального питания в первые недели жизни.

Сейчас щенка поместили в стационар, он получает все необходимое лечение. Волонтеры назвали его Лето.

Нижегородцы организовали сбор материальной помощи для больного щенка.