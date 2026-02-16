Требуют деньги: мошенники взломали аккаунт мэра Улан-Удэ в Telegram
Фото - © Adobe Stock
Аккаунт мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в мессенджере Telegram оказался взломан, сообщил чиновник в своем канале.
По его словам, руку к этому приложили злоумышленники. Теперь они от лица мэра звонят и рассылают сообщения с требованиями перевести деньги.
«Коллегам и знакомым от моего имени поступают звонки и сообщения с требованием денег. Это распространенная мошенническая схема. Будьте бдительны», — заявил Шутенков.
Чиновник также призвал не переходить по подозрительным ссылкам, не переводить деньги и не сообщать никому свои личные данные и реквизиты банковских карт.
