Травма отверженности и низкая самооценка: какие факторы делают развод болезненным

Легче переживают развод люди со здоровой самооценкой, которые уверены в себе и им не нужен рядом любой, даже очень не подходящий человек. Они и вступали в брак, и разводились в позиции «Взрослый», сообщила РИАМО клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, семейно-системный терапевт Ирина Грекова.

«Когда мы создаем семью, то думаем, что это если уж не на всю жизнь, то точно надолго. Но иногда обстоятельства складываются так, что мы понимаем, что эти отношения уже изжили себя, не несут развития и без них точно лучше, чем с ними. И даже если инициатором развода являемся мы, это уже очень большой стресс», — объяснила Грекова.

По ее словам, развод — не просто расставание с тем человеком, с которым прожили много времени вместе. Это и изменение привычного уклада жизни, и необходимость изменять свои планы на жизнь в условиях новой реальности, и изменение социального статуса. При этом чем лучше, спокойнее и человечнее были отношения, тем легче пережить развод. А чем больше скандалов и битой посуды было в браке, тем сложнее закончить эти отношения.

Развод — это мощный стресс, но здоровая психика переживает его и выходит с новыми ресурсами для нового этапа жизни. Сложнее переживают развод зависимые люди, с низкой самооценкой, с травмой отверженности, с синдромом выученной беспомощности. То есть те, которым изначально нужен любой партнер, они готовы на любые отношения, только чтобы не быть в одиночестве. Чем хуже были отношения, тем сложнее прожить все этапы утраты — могут происходить застревания буквально на каждом из них. Проживание гнева или отрицания несколько раз по кругу не дает человеку эмоционального освобождения от развода.

Причины сложного развода

Зависимость от партнера делает разрыв болезненным. Без доходов, эмоциональной зрелости и веры в себя пережить уход партнера значительно сложнее. В токсичном браке человек растворяется в партнере, и его отсутствие воспринимается как потеря самого главного человека.

Низкая самооценка. Она обычно еще сильнее снижается в браке, а развод лишь усугубляет ситуацию. Вы постоянно думаете, что без развода все было бы хорошо. Это возвращает в прошлое и бьет по самооценке. Осознайте это, заботьтесь о себе, укрепляйте самооценку и стройте отношения, основанные на поддержке, а не разрушении.

Травма отверженности обычно возникает из-за тяжелых событий в детстве или буллинга. Развод усиливает страх потери и неуверенность в себе, подтверждая худшие ожидания. Психотерапия помогает преодолеть негативные установки и освоить здоровые способы переживания эмоций.

Синдром выученной беспомощности может возникнуть из-за родительских отношений, где один из родных терпел абьюз со стороны партнера. Вы сомневаетесь в своих поступках, боитесь неудачи и считаете, что ничего не получится. Попробуйте составить список своих желаний, вести дневник достижений и хвалить себя.

«Помните, что развод — это не конец, а наоборот, новый этап вашей жизни. Самое время позаботиться о себе, начать слышать себя и делать то, что хотите именно вы. Самое время обратиться к специалисту, проработать все свои переживания и перевести их в созидательное русло», — отметила психолог.

Для того чтобы начать новые и более подходящие отношения, необходимо прежде всего измениться самому и избавиться от тех факторов, которые ранее препятствовали успеху, заключила Грекова.

