Онлайн-трансляции из Московского зоопарка помогают сотрудникам сохранять редкие виды животных. Наблюдения за обитателями зоосада проводятся по заранее составленному графику, сообщается на сайте мэра Москвы.

В Московском зоопарке представлено более 1,2 тыс. видов животных. Миллионы москвичей и жители других городов следят за жизнью больших панд, капибар, манула, слонов, гигантских выдр, орангутанов и других зверей с помощью онлайн-трансляций на портале mos.ru. Данной функцией пользуются и сотрудники зоопарка.

«С момента оснащения зоопарка современными технологиями у сотрудников научного отдела появился доступ к видеокамерам, установленным в экспозиционных и внутренних вольерах. Таким образом, они могут следить за животными не только в течение рабочего времени, но и дома. Это очень важно для сбора и анализа информации, которая становится основой ценных зоологических исследований», — сказал начальник научного отдела зоопарка Сергей Хлюпин.

Зоологи наблюдают за новоприбывшими животными, процессами создания пар, беременностью и рождением детенышей. Особое внимание уделяют пожилым особям, требующим особых условий.

Кроме того, видеонаблюдение способствует сохранению редких видов, созданию для них комфортных условий, оперативному реагированию на различные происшествия и обеспечению безопасности животных.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке скончался серый волк Тарзан. Хищник долгое время боролся с онкологией.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.