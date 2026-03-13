Трампу доложили о стрельбе в синагоге в штате Мичиган
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президенту США Дональду Трампу доложили о нападении со стрельбой на синагогу в штате Мичиган, сообщает «МК.ru» со ссылкой на телекомпанию CNN.
Автомобиль, использованный для нападения на синагогу в штате Мичигане, содержал взрывчатые вещества.
Водитель, предположительно совершивший атаку, погиб в результате перестрелки с охраной. Сотрудники полиции применяли огнестрельное оружие против транспортного средства.
Приближаясь к зданию синагоги, преступник также сбил охранника. По имеющимся данным, состояние пострадавшего не представляет опасности для его жизни.
