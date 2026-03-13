Трампу доложили о стрельбе в синагоге в штате Мичиган

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президенту США Дональду Трампу доложили о нападении со стрельбой на синагогу в штате Мичиган, сообщает « МК.ru » со ссылкой на телекомпанию CNN.

Автомобиль, использованный для нападения на синагогу в штате Мичигане, содержал взрывчатые вещества.

Водитель, предположительно совершивший атаку, погиб в результате перестрелки с охраной. Сотрудники полиции применяли огнестрельное оружие против транспортного средства.

Приближаясь к зданию синагоги, преступник также сбил охранника. По имеющимся данным, состояние пострадавшего не представляет опасности для его жизни.

