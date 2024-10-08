Трамп: внешняя помощь Украине достигла почти 300 млн долларов

сегодня в 05:55

Экс-президент США Дональд Трамп оценил общий объем внешней помощи Украине почти в 300 млн долларов, сообщает РИА Новости .

«Мы достигли почти 300 млрд долларов для Украины», — заявил он в эфире телеканала Fox News.

Трамп раскритиковал выделение Украине почти 300 млрд на фоне стихийного бедствия в США, пишет ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить все средства, предназначенные для военной помощи Украине, до конца его полномочий. Также Байден также поручил расширить подготовку украинских пилотов для истребителей F-16. Предполагается, что в 2025 году обучение пройдут 18 пилотов.

До этого американский лидер распорядился о выделении Украине военной помощи на 375 млн долларов. В том числе речь идет о поставках боеприпасов и снарядов.