Трамп отменил «разнообразие, инклюзивность и равенство» в правительстве США

Республиканец подчеркнул, что в органах государственной власти, корпорациях, на транспорте, в правоохранительных органах и высших учебных заведениях были введены «опасные, унизительные и безнравственные расовые и гендерные предпочтения, замаскированные под так называемую концепцию DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность)».

По утверждению Трампа, подобная практика может представлять собой нарушение гражданских прав американцев.

«Я приказываю всем департаментам и агентствам прекратить дискриминационные и незаконные преференции, мандаты, подходы, программы, активность, руководства, нормы и требования», — сказал американский лидер.

Кроме того, Трамп приказал американским агентствам исполнять давние законы о гражданских правах и противостоять незаконным преференциям и программам DEI частного сектора.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что президент США Дональд Трамп и его администрация оказались ответчиками по ряду судебных исков, поданных в первый же день после церемонии инаугурации на пост главы государства.