Трамп отменил «разнообразие, инклюзивность и равенство» в правительстве США
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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил «разнообразие, инклюзивность и равенство» в правительстве страны, сообщает РИА Новости.
Республиканец подчеркнул, что в органах государственной власти, корпорациях, на транспорте, в правоохранительных органах и высших учебных заведениях были введены «опасные, унизительные и безнравственные расовые и гендерные предпочтения, замаскированные под так называемую концепцию DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность)».
По утверждению Трампа, подобная практика может представлять собой нарушение гражданских прав американцев.
«Я приказываю всем департаментам и агентствам прекратить дискриминационные и незаконные преференции, мандаты, подходы, программы, активность, руководства, нормы и требования», — сказал американский лидер.
Кроме того, Трамп приказал американским агентствам исполнять давние законы о гражданских правах и противостоять незаконным преференциям и программам DEI частного сектора.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что президент США Дональд Трамп и его администрация оказались ответчиками по ряду судебных исков, поданных в первый же день после церемонии инаугурации на пост главы государства.