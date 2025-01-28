Трамп хочет отменить гражданство по праву рождения в США

Новый президент Америки Дональд Трамп считает, что в США нужно отменить гражданство по праву рождения, так как его наличие может угрожать национальной безопасности. Для отмены такого гражданства Трамп готов дойти до Верховного суда, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, пишет ТАСС .

«Эта администрация (Трамп и его команда — ред.) считает, что гражданство по праву рождения является неконституционным. И мы готовы с этим бороться вплоть до Верховного суда, если придется, так как Трамп считает, что это необходимый шаг для обеспечения безопасности границ нашей страны и защиты нашей родины», — заявила Ливитт.

На данный момент администрация Вашингтона уже подала апелляцию на иски ряда американских штатов, которые не согласны с Трампом и не хотят отменять на своей территории гражданство по праву рождения.

Ранее суд временно заблокировал подписанный Трампом указ об ограничении права на гражданство США по праву рождения. Согласно указу, рожденные в США дети мигрантов не могут стать гражданами страны, если их родители находятся в Америке временно или вовсе незаконно.