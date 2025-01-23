Суд временно заблокировал указ Трампа об ограничении права на гражданство

Окружной суд штата Вашингтон временно заблокировал исполнительный указ, подписанный президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, об ограничении на предоставление гражданства США по праву рождения, сообщает ТАСС со ссылкой на Seattle Times.

«Я нахожусь на судейской скамье уже более четырех десятков лет и не могу вспомнить, когда ответ на заданный вопрос был бы более очевиден. Это вопиюще неконституционный указ», — заявил судья Джон Кофинур.

Ранее сообщалось, что коллективный от имени организаций, поддерживающих иммигрантов, был подан Американским союзом защиты гражданских свобод, Фондом правовой защиты и образования Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP), State Democracy Defenders Fund и Азиатским юридическим советом.

Организации недовольны указом нового американского лидера, который ограничивает предоставление гражданства США по праву рождения. Теперь его не могут получить дети мигрантов, находящиеся в стране временно или незаконно.