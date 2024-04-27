Традиционное открытие мотосезона в Москве состоится после Дня Победы

Мотоклуб «Ночные волки» в Telegram опубликовал подробное расписание открытия очередного сезона, который стартует 11 мая от Байк-Центра в Москве.

Участники мероприятия соберутся возле Байк-Центра по адресу Нижние Мневники, 110 и стартуют мотоколонной в 12.00. Байкеры проедут по разным московским улицам и вернутся в точку отправления, где их будет ждать праздничная программа.

Для гостей открытия мотосезона в 2024 году выступят группы «Пилот», «Тайм-Аут», «Анимация», «Бахыт-Компот», «Свободный режим», «Продон» и «Меморис».

Кроме музыкальной программы гостей ждет яростное мотошоу от участников клуба «Ночные волки». Зарезервировать стол и узнать подробности можно по телефону: 8(916) 826-16-56 (звонить с 18:00 до 06:00).

Ранее «Ночные волки» открыли сезон в Подмосковье. Мероприятие состоялось 25 апреля.