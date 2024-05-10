Скрывающийся в Белоруссии польский судья выложил «секретный» документ
Попросивший убежища в Белоруссии польский судья опубликовал «секретный» документ
Попросивший убежища в Белоруссии польский судья Томаш Шмидт вместо обещанного «секретного» документа выложил фотографию премьер-министра Дональда Туска, пишет ТАСС.
Шмидт разместил изображение на одной стороне которого находится стилизованный под советского сотрудника спецслужбы человек, на второй стороне опубликована фотография мужчины, похожего на премьер-министра Польши Дональда Туска.
«Это мой единственный „секретный“ документ, который я вывез из Варшавы, — написал он в своем Telegram-канале
Ранее судья Воеводского административного суда в Варшаве Шмидт уехал в Белоруссию из-за несогласия с политикой Варшавы.