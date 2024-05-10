Скрывающийся в Белоруссии польский судья выложил «секретный» документ

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Шмидт разместил изображение на одной стороне которого находится стилизованный под советского сотрудника спецслужбы человек, на второй стороне опубликована фотография мужчины, похожего на премьер-министра Польши Дональда Туска.

«Это мой единственный „секретный“ документ, который я вывез из Варшавы, — написал он в своем Telegram-канале

Ранее судья Воеводского административного суда в Варшаве Шмидт уехал в Белоруссию из-за несогласия с политикой Варшавы.