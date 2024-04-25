В Подмосковье дали старт мотосезону 2024 года

В четверг в Московской области состоялось открытие мотосезона-2024 «Мы вместе за безопасность дорожного движения». Традиционно старт движению двухколесного транспорта в регионе дали глава Госавтоинспекции Подмосковья генерал–майор полиции Виктор Кузнецов и лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов («Хирург»). Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Минтранс Подмосковья в свою очередь еще раз напоминает о соблюдении ПДД. Даже опытному мотоциклисту нужно время, чтобы восстановить навыки перед выездом на дорогу, а начинающим — лучше взять уроки с инструктором.

Обязательно нужно надевать защитную экипировку, чем ярче защитные элементы, тем вы заметнее в любое время суток. Выбирайте оптимальную скорость для безопасного движения, держите дистанцию и двигайтесь за автомобилями чуть в стороне, чтобы водитель видел вас или свет фар в зеркале заднего вида. Будьте предсказуемы в своих маневрах.

Автомобилисты, в свою очередь, должны чаще ориентироваться по зеркалам и помнить о том, что на дороге может быть мотоциклист.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.