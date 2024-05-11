На Шпицбергене продают участок земли геополитического значения

На Шпицбергене продают последний частный участок земли размером с Манхэттен

На Шпицбергене продают последний частный участок земли за 300 миллионов евро, он имеет геополитическое значение, пишет RT со ссылкой на агентство Bloomberg.

«В высоких широтах Арктики за 300 миллионов евро продается участок земли размером с Манхэттен геополитического значения», — указано в статье.

В Арктике было зафиксировано самое теплое лето в 2023 году, а значит Россия получит доступ к дополнительным морским путям, считают авторы статьи.

Участок включает в себя более трех миль береговой линии.