Вашингтон предрек успех российской армии на харьковском направлении
В Белом доме увидели успех России при наступлении под Харьковом
Россия будет успешна при наступлении под Харьковом, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге. Его слова цитирует РИА Новости.
«Мы ожидали, что Россия начнет наступление на Харьков, которое, как видно, уже началось», — отметил представитель американской администрации.
Кирби добавил, что Соединенные Штаты уверены, что в ближайшие недели Россия продвинется на фронте.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелую ситуацию на передовой после доклада главкома ВСУ Александра Сырского.