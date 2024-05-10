Вашингтон предрек успех российской армии на харьковском направлении

сегодня в 23:50

В Белом доме увидели успех России при наступлении под Харьковом

Россия будет успешна при наступлении под Харьковом, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге. Его слова цитирует РИА Новости .

«Мы ожидали, что Россия начнет наступление на Харьков, которое, как видно, уже началось», — отметил представитель американской администрации.

Кирби добавил, что Соединенные Штаты уверены, что в ближайшие недели Россия продвинется на фронте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелую ситуацию на передовой после доклада главкома ВСУ Александра Сырского.