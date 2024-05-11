11 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

В этот день основали Американскую академию киноискусств и всесоюзную фирму граммофонных пластинок «Мелодия», а православные христиане сегодня отмечают праздник Березосок.

День Любви к природе

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Этот праздник был учрежден для привлечения внимания общества к проблемам окружающего мира.

Загрязнение воздуха, воды и почвы негативно сказывается на состоянии биосферы. Экологические проблемы отражаются не только на человеке, но и на животных и растениях, приводя к их вымиранию. Каждый год Красная книга пополняется новыми видами флоры и фауны, находящимися на грани исчезновения.

День любви к природе призывает не только задуматься о защите окружающего мира от антропогенного воздействия, но и насладиться гармонией окружающей среды.

День основания Американской академии киноискусств

Фото - © Ucla90024. Собственная работа/Wikipedia.org

11 мая 1927 года считается датой основания Американской академии киноискусств, которая затем учредила премию «Оскар». Создать ее решил принадлежит самый известный и богатый голливудский продюсер того времени Луис Барт Майер.

Первым президентом академии стал Дуглас Фербенкс, который и предложил учредить приз для выдающихся достижений кинематографа — «Награду академии за заслуги». Она затем стала называться «Оскар».

В наши дни премия ежегодно вручается в различных областях кино по 23 основным номинациям.

Березосок

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В народном календаре 11 мая отмечается праздник Березосок. Именно в этот день на Руси начинали собирать и заготавливать впрок березовый сок.

По повериям, самый вкусный и целебный сок находится в верхних ветках дерева — им можно вылечить любого больного. В туманный или дождливый день сок старались не заготавливать — от такого напитка пользы мало.

С помощью березового сока выхаживали больных с цингой, отеками, фурункулезом, артритом, подагрой и лихорадкой. Употребляли его и в качестве мочегонного средства.

В наше время врачи рекомендуют пить березовый сок 3 раза в день как противовоспалительное средство.

Основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия»

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Всесоюзная фирма граммофонных пластинок министерства культуры СССР появилась в 1964 году. Пластинки «Мелодии» были окном в музыкальный мир для миллионов советских граждан и способом стать известными для исполнителей.

«Мелодия» руководила творческими и промышленными предприятиями и организациями, которые записывали, изготовляли и распространяли грампластинки и магнитофонные компакт-кассеты.

В составе «фирмы» были и творческие студии. Они действовали в Москве, Ленинграде, Риге, Таллине, Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате, Ташкенте.

День рождения художника-сюрреалиста Сальвадора Дали

Фото - © Van Vechten, Carl/Wikipedia.org

Он появился на свет в 1904 году в испанском городе Фигерасе (Каталония). Дали утверждал, что был гениальным уже в чреве матери. Сохранился отличный пейзаж, который он написал в 6 лет, а в 14 лет состоялась персональная выставка Дали в муниципальном театре Фигераса.

Пытаясь найти собственный стиль, Дали в конце 1920-х годов создает ряд работ и примыкает к группе сюрреалистов.

Начав самостоятельную дорогу в живописи, художник принялся бороться со здравым смыслом. Помимо того, что Дали безостановочно писал свои жуткие фантазии, он вел себя весьма оригинально. Он был живописцем, графиком, скульптором, режиссером и писателем.

Все свои работы Дали завещал Испании.

Именины

В этот день именины отмечают Анна, Виталий, Кирилл и Максим.