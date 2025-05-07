сегодня в 13:52

Торжественная месса началась перед конклавом в Ватикане

В Ватикане проводится торжественная месса перед конклавом, на котором выберут нового Папу римского. Она проходит в соборе Святого Петра, сообщает газета «Ведомости» .

Конклав начнется в Сикстинской капелле в 17:30 по московскому времени. Право голосовать есть у 133 участников кардинала. После обеда они соберутся в Паолинской капелле Апостольского дворца.

Избирать нового Папу будут в закрытом режиме. Уведомлять о сделанном выборе будут с помощью белого дыма из печной трубы.

Папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Его тело предали земле в Ватикане.